Ceylan'dan seçim mesajı, “Bu fırsatı kaçırmayalım”

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 14 Mayıs'ta gerçeklecek seçimin çok önemli olduğunu belirterek, “Vatandaşımızın büyük fotoğrafa bakarak değerlendirmesini istirham ediyoruz” dedi.

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Metin Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Ceylan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarının milletee hizmet etme gayreti içerisinde olduğunu belirten Ceylan, Türkiye'nin her alanda tüm hizmetleri, projeleri ve reformları gerçekleştirdiğini söyledi.

" EYT Şubat'ta mecliste yasalaşacak"

“Bütün alanlarda çok önemli başarılar elde ettik” diyen Ceylan, “Aynı zamanda Türkiye bu süreçte dışarıda da çok önemli başarılara imza attı. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten tecrübesi ve liderliği ile Türkiye hem bölgede hem de dünyada sözü dinlenir ve itibar edilir ülke haline geldi. Çevremizdeki terör, savaş ve ülkemize karşı tehditlere rağmen Türkiye yıldızı parlayan bir ülke haline geldi” ifadelerini kullandı.

EYT hakkında da bilgi veren Ceylan, “İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazanacak. Toplamda 5 milyona yakın vatandaşımız bu düzenlemeden yararlanacak. Şubat ayında mecliste kanunlaşacak. Yılların beklentisiydi. Bunlar hayata geçirildi” dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimin çok önemli olduğunu ifade eden Ceylan, “Genç ve dinamik bir işgücümüz var. Çok şükür birikimli bir sanayimiz var. Bunları kullanarak İnşallah gelecek yüzyılda Türkiye çok daha ileri hamle gerçekleştireceği inancı içerisindeyim. O yüzden 14 Mayıs seçimleri çok önemli. Vatandaşımızın büyük fotoğrafa bakarak değerlendirmesini istirham ediyoruz. Bu fırsatı kaçırmayalım. Yeni yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır” diye konuştu.