CHP İl Yönetiminde görev dağılımı yapıldı

CHP Karabük İl Başkanlığının 9 Şubat Pazar günü yapılan 37. İl Kongresinin ardından görev dağılımı yapıldı. Parti binasında yapılan toplantıda, İl Sekreterliğine Erdoğan Terzioğlu, İl Saymanlığına Vedat Yaşar, İl Eğitim Sorumluluğuna İsmail Timar, İl Bilişim Sorumluluğuna Satı Acar, İl Başkan Vekilliğine Birol Sesver, İl Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Hasan Öztürk, Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcılığına Kazım Ölmez, Çevre ve Doğadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Celal Dörttepe getirildi.

Murat Bölek'in Sivil Toplum ve Sendikalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basından Sorumlu Başkan Yardımcılığına Fahri Elieyioğlu, Emeklilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Muzaffer Kebeli, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Yasemin Özyıldırım ve Ceren Nur Sevgen, Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Başkan yardımcılıklarına Yasemin Güner, Seyhan Dikbaş, Muhtarlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Erdoğan Yeltepe, Spordan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Hamza Çayır, Yenice Sorumlusu Hayrettin Cebecioğlu, Oktay Karadayı, Safranbolu Sorumlusu Feyza Şimşek getirildiler."

Çakır, göreve seçilenlere başarılar diledi.

Göreve seçilenlerin bazılarıyla daha önce aynı yönetimlerde görev yaptıklarını ifade eden Çakır, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Bizi zorlu bir görev bekliyor. Hep birlikte partimizin başarısı için çalışacağız" dedi.