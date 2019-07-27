CHP Karabük Milletvekili Aksoy görevdeki 1 yılını değerlendirdi

Safranbolu ilçesinde bir konakta düzenlediği basın toplantısında konuşan Aksoy, Filyos Projesi'nin liman, endüstri bölgesi, serbest bölge ve etrafındaki alanlarla dört aşamalı olduğunu söyledi. Filyos'un Batı Karadeniz'in limanı olduğunu ifade eden Aksoy, “Toprak kullananın, su üzerinden geçenindir. Filyos Nehri Karabük'teki Araç ve Soğanlı çaylarının birleşmesiyle oluşur dolayısıyla burada bizim, Bartın'ın ve Zonguldak'ın hakkı var” dedi.

Aksoy, genç işsizlik oranının yüksek olduğunu kaydederek, “10 binin üzerinde resmi işsiz bulunuyor. Dört bin kişi de işsizlik maaşı alıyor. Birinci derdimiz bu işsizliği nasıl yok edebiliriz. Devletten hangi yatırımları isteyebiliriz. KARDEMİR'e kardeş istiyoruz. Ekonomik durumu açmak için KARDEMİR'e kardeş gelmesi lazım. Otomobil fabrikası olur, tekrar demir çelik fabrikası olur” ifadelerini kullandı.

Uzmanlık alanının sağlık olduğuna dikkat çeken Aksoy, Karabük'ün sağlık sorunlarını Sağlık Bakanı Mehmet Koca'ya bizzat aktardığını belirtti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinin, Karabük'ün turizm lokomotifi olduğunu aktaran Aksoy, “Hadrianapolis Antik Kenti gibi turistik değerlerimizi turizme kazandırıp, turisti ilimizde daha fazla tutma ve bu sektörden hakkımız olan payı almak için mücadele etmeliyiz” diye konuştu.