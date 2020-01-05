CHP Merkez İlçe Başkanı 2 oy farkla Erten oldu

Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'ndaki olağan genel kurul toplantısı CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin divan başkanlığında yapıldı. Merkez ilçe başkanlığı için mevcut başkan Mustafa Erten ve Hidayet Aygün yarıştı. Yapılan seçimde Erten 79 oy, Aygün 77 oy alırken, 2 oy ile tekrar ilçe başkanı Erten oldu.

Seçim sonrası konuşan CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Kongreye, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İYİ Parti İl Başkanı Dursun Doğan ve çok sayıda partili katıldı.