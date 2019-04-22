CHP'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya kınama

CHP Karabük İl Teşkilatı tarafından düzenlenen eylemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınadı.

Kemal Güneş Caddesi üzerinde gerçekleştirilen eyleme CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, İyi Parti İl Başkanı Mehmet Aksoy İlçe teşkilatları ile partililer katıldı.

Burada bir basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, "Dün ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına hain bir saldırı da bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri dün yapılan bu hain saldırı da pay sahibidirler. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hainlerle, attığı manşetlerle milleti şehit cenazeleri üzerinden bölüp parçalamaya çalışan edepsizler aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdır. Aralarında açıkça bir amaç birliği vardır. Bunların ipini tutan odaklarda aynıdır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz. Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı, daha önce sarf etmiş olduğu sözlerde dikkate alınarak derhal istifa etmelidir” diye konuştu.