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CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü

Karabük’te, CHP’nin kuruluşunun 97.

Karabük'te, CHP'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Karabük Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunularak anıtına çelenk sunuldu.


CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, yaptığı açıklamada, CHP'nin kuruluşunun 97. yılının kutlu olmasını diledi.


Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvay-ı Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97'nci kuruluş yıl dönümünde de yüreklerinde taşıdıklarını ifade eden Çakır, "Yegane amacımız, sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmektir" dedi.

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