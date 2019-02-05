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Cibuti Yükseköğretim Bakanı'ndan, Rektör Polat'a ziyaret

Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Dr.

Nabil Mohamed Ahmed, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.


Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen “Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi” kapsamında, “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler Forumu”na katılmak üzere Karabük Üniversitesine gelen Nabil Mohamet Ahmed, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.


YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın da yer aldığı görüşmede, Karabük Üniversitesi ile Cibuti Yükseköğretim Bakanlığı arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.


Karabük Üniversitesine daha fazla öğrenci göndermek istediklerini ifade eden Bakan Ahmed, Karabük Üniversitesi ile eğitimde iş birliği protokolü imzalayabileceklerini söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, konuk Bakan'a teşekkür ederek, daha fazla Cibutili öğrenci kabul etmek için iş birliği yapabileceklerini ifade etti.

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