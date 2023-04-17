İhlas Haber Ajansı

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Çıkan yangın tek katlı evi kül etti

Karabük’te çıkan yangın sonucu tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te çıkan yangın sonucu tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, olay merkeze bağlı Gölören köyünde medyana geldi. Durmuş Tek'e ait tek katlı evde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören orman işçilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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