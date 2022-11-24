Cinsel saldırıdan aranan şahıs yakalandı

Karabük'te, cinsel saldırı suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cumayanı köyünde devriye sırasında şüphe üzerine durdurulan ve basit cinsel saldırı suçundan araması olan B.B. (26), gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.