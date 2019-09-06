Çocuk masalları geleceğe taşınıyor

Çocuk masallarının geleceğe taşınması amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü tarafından "Çocuk Masal Anlatıcılığı Kursu" açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kursun Ünsal Tülbentçi İlkokulu'nda 32 öğretmene verildiğini söyledi.

İnsanlığın en kadim becerilerinden birisinin masal ve hikaye anlatıcılığı olduğunu ifade eden Gümüş, "Hikaye ve masallar yoluyla çocuklar geleceğe hazırlanmış ve geleceği inşa etmelerinde onlara bu yolla malzemeler sunulmuştur. Günümüzde ise etkili bir şekilde eğitim ortamları başta olmak üzere sosyal her ortamda masal ve hikayelere yer verilmektedir. Bu bağlamda eğitime katılan öğretmenlerimiz masal anlatıcılığı ile ilgili bir çok kazanım elde ettiler. Geleneksel masal anlatıcısı ve masal anlatıcılığının kültürel değerinin farkına varmak. Amacımız, Türk dünyası masal anlatıcılığı geleneği hakkında bilgi sahibi olmak, masalları çocuğun yaş özelliklerine göre anlatabilmek. Çocuğu masalın içine alma tekniklerini uygulayabilmek. Sözlü kültür unsurlarından tekerleme örnekleri ile masalı birleştirebilmek. Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunabilmek meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açık bir hale gelmek" dedi.

Gümüş, masalların yarınlar için bir hazine olduğunu belirterek, eğitime katılan öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.