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Çocuk parklarında bakım yapılıyor

Karabük Belediyesi, yaz aylarında yoğun bir şekilde kullanılan parkları kış aylarının gelmesiyle birlikte genel bakıma aldı.


Bir yandan mahallelerde bulunan parklara yenilerini ekleyen ve şehir genelinde 120 parka ulaşan Karabük Belediyesi, bir yandan da mevcut parklarda tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Yeni parkların yapımının yanı sıra mevcut parkların da yenilenmesi çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Göreve geldiğimiz günden bugüne şehrimizde parklarının sayısını arttırmaya devam ederken, eski parklarımızda yenileme çalışması yapıyoruz. Çevre düzenlemesi yapılan ve oyun araçları yenilenen parklarda ekiplerimiz, ailelerin ve çocukların güven içinde olması için periyodik olarak kontrol ve bakımlarını yapıyor” dedi.

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