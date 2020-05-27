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Çocuklar iznin keyfini meydanlarda çıkardı

Karabük’te korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocuklar 4 saatlik izinlerinin keyfini kent meydanında yaşadı.

Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocuklar 4 saatlik izinlerinin keyfini kent meydanında yaşadı.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında en son 1 hafta önce sokağa çıkabilen 14 yaş ve altı çocuklar aileleri ile birlikte sokak ve caddelere akın etti. Kentin en kalabalık caddesi olan Kemal Güneş Caddesi kısıtlamanın ardından insan hareketliliğinin arttığı noktalardan biri oldu. Ramazan Bayramı'nda da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından evlerde sıkılan çocuklardan bazıları aileleri ile alışveriş yaparken bazıları da rahatça oynayabilecekleri kent meydanını tercih etti. Burada doyasıya eğlenen çocuklar, bisiklete binip, paten keyfi yaptı.


Arkadaşı ile birlikte iznini top oynayarak geçiren Ahmet Aziz Öztürk, 1 haftadır dışarı çıkmadıklarını, Ramazan Bayramı'nda da yasak olduğu için sıkıldıklarını için kendilerine verilen 4 saatlik izni arkadaşıyla top oynayarak geçirdiğini söyledi.

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