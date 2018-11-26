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Çocuklar kullanmadığı oyuncakları birbirine sattı

Türkiye Eğitim Derneği (TED) Karabük Kolejinde ‘9.

Geleneksel Oyuncaklarımı Satıyorum etkinliği' gerçekleştirildi.


Ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik TED Koleji Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen etkinlikte öğrenciler evlerinde bulunan ve oynamadıkları oyuncaklarını pazar alanında cüzi miktarlarla birbirlerine sattı. Ayrıca Lösev oyuncaklarının ve Lösev yararına satılan yiyeceklerin de bulunduğu bir stand etkinlikte yer aldı. Etkinliğe çok sayıda öğrenci ile veliler katıldı. TED Karabük İlkokul Müdürü Zuhal Şencan, “Birlikte olma ve paylaşım duygularıyla gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi ve destek gösteren velilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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