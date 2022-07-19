Çocuklar tatillerini BİLSEM'de dolu dolu geçiriyor

Karabük'te akademik başarısı yüksek, yetenekli çocuklar yaz tatillerini Bilim ve Sanat Merkezi Yaz Okulu Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile dolu dolu geçiriyorlar.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 12. Sınıflara kadar hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezi Yaz Okulu Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti.

Gürel çocukların okullarında aldıkları eğitimlerin desteklendiği, hayal kurmalarına ve farklı bakış açısı kazanmalarına katkı sağlayan BİLSEM'deki öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

İlkokuldan 160, ortaokuldan 80, liseden 11 öğrenci olmak üzere toplamda 251 öğrencinin başvuru yaptığı kurslar hafta içi 4 gün düzenlenirken en çok tercih edilen kurslar robotik kodlama, robotik tasarım, akıl oyunları ve İngilizce olarak yer alıyor.