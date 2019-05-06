Çocuklarda trafik bilinci oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi

Karabük'te trafik haftası kutlamaları kapsamında çocuklara eğitim amaçlı etkinlik düzenlendi.

Her yıl mayıs ayında kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlamaları kapsamında çocuklarda trafik bilincini oluşturmak amacıyla Kares AVM'de organizasyon düzenlendi. Polis trafik ekipleri çocuklara trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlattı. Ayrıca akülü arabalara bindirilen çocukların yaya geçitlerinde yavaşlamaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği uygulamalı şekilde gösterildi.

Şehir İçi Bölge Trafik Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mehmet Kafkas, ülke genelinde İçişleri Bakanlığının talimatı ile çeşitli etkinliklerle trafik haftasının kutlandığını belirterek, “Bugün Kares AVM içerisinde küçük çocuklarımıza eğitim altında Valimiz ve Emniyet Müdürümüzün katılımı ile bir organizasyon gerçekleştirdik. Amacımız çocuklara trafik bilincini küçük yaşlarda aşılamak ve bilinçli bir birey olmalarını sağlamak. ‘Bu yolda hep birlikteyiz' sloganımızı çocuklara anlatmak için eğitim verdik” dedi.

Kafkas, ülke genelinde 4 aylık dönemde ölümlü trafik kazalarında yüzde 40 oranında azalma olduğunu kaydetti.

Etkinlik, Vali Gürel ve protokol üyelerinin çocuklara boyama kitabı ve broşürler dağıtması ile sona erdi.

Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Alb. Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Rüştü Karakuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.