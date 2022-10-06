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Çocukların yeşil sahadaki rakibi babaları oldu

Karabük’te 3-9 Ekim Amatör Spor Haftası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinlikleri çerçevesinde çocuklar babaları ile futbol maçı yaptı.

Karabük'te 3-9 Ekim Amatör Spor Haftası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinlikleri çerçevesinde çocuklar babaları ile futbol maçı yaptı.


Amatör Spor Haftası kapsamında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yapılan 'Babaları ve Oğulları' futbol maçında karşı karşıya gelen takımlarda çocuklar babalarına rakip oldu.


Başlama vuruşunu Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın yaptığı karşılaşmalar 20 dakikalık iki devre halinde minyatür kale şeklinde oynandı.


Etkinliği takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Karabük Amatör Kulüpler Federasyonu (ASFK) Başkanı İhsan Çevik müsabakalar öncesinde çocuklar ve babaları ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Mücadeleleri sporseverler ve aileler de tribünden takip etti.

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