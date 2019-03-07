Coşkun Güven : “ TOKİ belediyenin değil, devletin hizmetidir”

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven TOKİ konusunda bir açıklama yaparak, TOKİ'nin belediyenin değil, devletin hizmeti olduğunu ifade ettiler.

Güven, açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 05 Ocak 2019 tarihinde Karabük'e yaptığı ziyareti anımsatarak, " Bakan Kurum , Karabük ziyaretinde ilimiz ve ilçelerimiz ile ilgili birçok müjdeler vermişti. Bakanımız Murat KURUM Başkanlığından valilikte yapılan toplantıda , Sayın Bakanımızdan Yenice TOKİ 2'nci Kısım Konutları ve Yenice İl Özel İdare Müdürlüğüne verilmek üzere temizlik aracı ve 300 çöp konteyner talep etmiştik. Bakanımıza Yenice için iletmiş olduğumuz taleplerden TOKİ 2'nci kısım konutları talebimiz gerçekleşmiştir ve kayıtlarımız başlamıştır. Temizlik aracımız ve çöp konteynerlarımız da yakın bir zamanda ilçemize gönderilecektir. Değerli Yenice hemşerilerimize bir hususu aktarmak istiyoruz. Partimizden ihraç edilen ve cumhur ittifakı ortağımız MHP'den Yenice Belediye Başkanı adayı olan mevcut Belediye Başkanı, sosyal medya ve telefonla sms üzerinden TOKİ ile ilgili vatandaşlara mesaj göndermektedir. Mesajında , “ Yenice'yi TOKİ ile buluşturan belediyemiz yönetimi, 2'nci kısım TOKİ başvurularının başlamasının müjdesini halkımız paylaşmaktadır. Değerli halkımıza hayırlı uğurlu olsun.Yenice her zaman her şeyin en güzeline layıktır” mesajını yollamaktadır. Mevcut Belediye Başkanı kendisinin halen iktidar partisinin bir belediye başkanı gibi davranmaktadır. TOKİ projesi, OSB, Doğalgaz,MYO Öğrenci sayısının artırılması vb hizmetler devletimizin hizmetidir. TOKİ'yi belediye değil, devlet yapmaktadır. Ayrıca mevcut Belediye Başkanı geçtiğimiz günlerde yerel bir TV kanalında projeleri ile ilgili yaptığı açıklamalarda yaptığı hizmetleri kendine mal etmektedir."

Güven, " Yapılan birçok projede olduğu gibi TOKİ başta olmak üzere , ilçemize yapılan ve yapılacak yatırımlar iktidar partimizin destek ve takibi ile gerçekleşmektedir.AK Parti Yenice İlçe teşkilatı olarak seçim çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Emaneti teslim almaya kısa bir süre kalmıştır. Yenice Belediyesini AK Partili belediye kavuşturacağız. İl Genel Meclisinde de 2-0 yaparak hizmetlerimize devam edeceğiz. “ ifadelerine yer verdi.