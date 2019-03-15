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Coşkun Güven: “ Yenice sosyal belediyecilikle tanışacak”

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, sosyal projeleri hakkında açıklama yaptı.


Belediye Başkan adayı Güven yaptığı açıklamada :” Belediyecilik sadece yol ,kaldırım ve imar işleri olmayıp, o şehirde yaşayanların hayatlarını kolaylaştıran çalışmalar da Belediyeciliğin görevleri arasında olduğunu, bu kapsamda da Yenice Belediyesinin sosyal belediyecilikle buluşturacaklarını söyledi.Güven açıklamasında , “Ücretsiz cenaze hizmetlerinin yanında,hasta ve yaşlı evde bakım hizmetleri,sosyal yardım çalışmaları, kreş ve gündüz bakımevi ,kültür gezileri, çocuk parkları,sinema salonu,tarım ve hayvancılık destekleri gibi birçok projemizi hayata geçirerek, İlçemizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlanacaktır.”dedi.


Belediye hizmetlerinin herkese eşit mesafede ulaştırılacağını ve ayrıştırmadan,ötekileştirmeden ,herkesi kucaklayacaklarını söyleyen Belediye Başkan Adayı Güven, cennet Yenice'yi geleceğe hazırlayacaklarını ifade etti.

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