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Coşkun Güven'e sevgi seli

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.


Coşkun Güven seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürerek kalabalık bir ekiple mahalleleri teker teker geziyor. Güven'i mahallelerde vatandaşlar yoğun sevgi seli ile karşılıyor. Seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği her yerde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimin yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılanan Coşkun Güven, girmedik kapı, sıkmadık el bırakmıyor.


AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, “Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın samimi ve içten davranışı bizleri son derece mutlu ediyor ve çalışma şevkimizi artırıyor. Allah'ın izni ile birlikte başaracağız. Memleket işi, gönül işi” dedi.

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