Coşkun Güven'in proje ve aday tanıtım toplantısı 9 Mart'ta

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven'in proje ve aday tanıtım toplantısı 09 Mart 2019 cumartesi günü yapılacak.

Cumartesi günü saat 14:00'de Banın Sayvanı Döğün Salonu'nda yapılacak olan proje ve aday tanıtım toplantısında Belediye Başkan adayı Güven'in projeler ve ekibi tanıtılacak.

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven , “ Yenicemizi daha güçlü ve daha güzel günlere ulaştırma gayesiyle çıktığımız yolda; projelerimiz ve belediye meclis adaylarımızı 09 Mart 2019 cumartesi günü saat 14:00'de Babanın Sayvanı Düğün Salonunda tanıtacağımız proje ve aday tanıtım toplantısına tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Yenicemizin kaderine etki edecek projelerle karşınızda olacağız.” dedi.