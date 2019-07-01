ÇPAL öğrencileri Milano'da eğitimlerini tamamladı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA102) Faaliyeti kapsamında hazırlanan Türkiye Ulusal Ajansı ile sözleşmesi imzalanan “Metal Teknolojisi Alanında Tig Kaynakçılığı Yöntemi Stajı” projesi kapsamında Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanın da eğitim gören 5 öğrenci, 2 öğretmen ve idareci refakatinde İtalya'nın Milano şehrinde 2 hafta staj yapma imkanı bularak eğitimlerini tamamladılar.

Öğrencilerin başarılı bir staj geçirdiklerini belirten Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mahir Emre Doğuş; “Öğrenci ve öğretmenlerimiz ile proje ortaklarının yurt dışı işbirliği ve iletişim kabiliyetleri artmıştır. Bu kabiliyetler önümüzdeki zamanlarda farklı kültürel, sosyal ve ticari etkileşimlerin gelişmesine yardımcı olacaktır. Proje sonunda alınan sertifika öğrenci ve öğretmenlerimizin bu konudaki yeterliliğini göstermektedir. İstihdam edilmelerinde uluslararası geçerliliği olan bir belge niteliğindedir. Bununla birlikte öğrencilerimiz Avrupa'nın sosyal yaşantısını tanıma imkanı yakaladılar. Aynı zamanda Türkiye kültürünü, yaşantısını ve değerlerini de Avrupa'ya taşıyarak karşılıklı etkileşim sağlanmasına katkı sunan öğrencilerimiz başarı ile stajlarını tamamlayarak Yenice'ye döndüler.Staj sürelerinden arta kalan zamanlarda İtalya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı bulan öğrenciler Avrupa kültürü ile Türkiye kültürü arasında karşılaştırma fırsatı buldu. Staj esnasında öğrenciler Metal Teknolojisi alanında deneyim elde eden öğrenciler okullarında öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatına eriştiler.Yabancı ortaklarla gerçekleştirdiğimiz ekip çalışmasıyla, okullar arasında hızlı bir bilgi transferinin sağlandığını belirterek, “Proje, öğrencilerin ve öğretmenlerin projelerde katılımcı olarak innovatif düşünmelerini sağladı. Projemiz sayesinde hem öğretmenlerimiz Avrupa boyutunda mesleki eğitimini incelemiş, yerinde uygulamalarını görmüş, bizzat atölyede pratik dersler yapmış olarak büyük bir tecrübe ile dönerken, öğrencilerimiz de, Avrupa boyutunda mesleki eğitimini yerinde alarak çok yönlü tecrübelerle ülkemize geldiler” dedi. Öğrenci ve öğretmenler bulundukları ülkelerin tarihi ve kültürel yerlerini görüp tanımaları yoluyla, sosyal ve kültürel yönden gelişim sağladığını da belirten Doğuş, “AB değişim programlarının öğrencilerin gelecekteki iş yaşamlarına olumlu yansımalarının yanı sıra farklı kültür ve ülkeleri tanıma tecrübesinin öğrenciler üzerinde unutulmaz etkileri olacaktır . Başarılı bir staj dönemi geçiren öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ile birlikte eğitim aldıkları İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerine kültürel gezi kapsamında seyahat etmişler böylece farklı kültürleri yakından tanıma fırsatına ulaşmışlar ve yabancı dillerini de geliştirme fırsatına ulaşmışlardır. Projede yer alan öğrenci ve öğretmenlerimiz, uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip olma fırsatına ulaşmış olup, 2023 Eğitim Vizyonu adına gelişimleri açısından son derece önemli bilgiler edinmiş oldular. 2019 yılında okulumuz 3 adet Erasmus+ Projesi yürütmüş olup, projelerde toplam 21 öğrencinin yanında 22 öğretmen ve idarecinin Avrupa'da alanlarıyla ilgili konularda staj ve eğitim aldığını ifade etti. Yapılan bu projelerin sayesinde öğrencilerin mesleklerine yönelik ilgisinin de fazlasıyla arttığı gözlenmiştir. Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini artırmak ve daha donanımlı olmalarını sağlamak bizim görevimizdir. Okulumuzda bu ve benzer çalışmaların artarak devam ettiğini belirtir, bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. “ diyerek sözlerini tamamladı.

Stajlarını Milano'da tamamlayan öğrenciler Yenice'ye döndüler.