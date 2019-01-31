ÇPL öğrencileri Slovenya'da eğitim aldılar

Yenice ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Slovenya'da eğitim aldılar.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına Erasmus + Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) ve Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel Hareketliliği (KA102) kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına sunulan “Avrupa Ülkelerinde Kaynaştırma Eğitiminde Yenilikçi ve Başarılı Uygulamalar” ve “Öğrencilerimizin Avrupa'da Montessori Stajı” projeleri kapsamında okulumuzdan toplam 20 kişi Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da eğitim alma fırsatına ulaşmış oldu. “Öğrencilerimizin Avrupa'da Montessori Stajı” kapsamında, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında eğitim gören 8 öğrenci, 2 öğretmen ve idareci refakatinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'nın önde gelen eğitim kuruluşu Vrtec Najdihojca Eğitim Kurumunda staj yapma imkânı buldu. Ayrıca okuldan 9 öğretmen ise “Avrupa Ülkelerinde Kaynaştırma Eğitiminde Yenilikçi ve Başarılı Uygulamalar” projesi kapsamında yine Ljubljana'da faaliyet gösteren öncü eğitim kuruluşu Skupina Primera Eğitim Kuruluşunda eğitim almış oldular.

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mahir Emre Doğuş, söz konusu projelerin 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini, önümüzdeki yıl içinde yine proje çalışmalarının olduğunu, gelecek yılki projelerin de geçmesi halinde okulumuz Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören her üç öğrenciden birisinin Avrupa'da staj yapma fırsatına ulaşacaklarını ifade etti. 2019 yılı içerisinde 13 öğrenci ve 6 öğretmenin daha Avrupa'da alanlarıyla ilgili konularda eğitim alacaklarını söyledi. Okul Müdürü Mahir Emre Doğuş, “Başarılı bir staj dönemi geçiren öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ile birlikte eğitim aldıkları Slovenya'nın başkenti Ljubljana başta olmak üzere Avusturya (Viyana), Cekya (Prag), Macaristan (Budapeşte), Slovakya (Bratislava) ve Hırvatistan (Zagrep) gibi Avrupa'nın önde gelen 6 ülke ve 6 başkentine kültürel gezi kapsamında seyahat etmişler böylece farklı kültürleri yakından tanıma fırsatına ulaşmışlar ve yabancı dillerini de geliştirme fırsatına ulaşmışlardır.Projede yer alan öğrenci ve öğretmenlerimiz, uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip olma fırsatına ulaşmış olup, 2023 Eğitim Vizyonu adına gelişimleri açısından son derece önemli bilgiler edinmiş oldular. Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte Ljubljana Büyükelçisi Esen Altuğ'u makamında ziyaret ettik. Sayın Büyükelçimizi misafirperverliğinden dolayı okulumuz adına çok teşekkür ederim” dedi.