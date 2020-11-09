Cumhur Ünal'dan 10 Kasım mesajı

Karabük AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhur Ünal, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh dünyanın güçlü bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada barışın öncüsü, medeni milletler camiasının saygın bir ülkesi haline geldiğini belirtti.

“İstiklal mücadelemizin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında rahmet ve minnetle anıyorum” diyen Ünal, mesajında: “Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu ve gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, sürekli daha ileriye taşımak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Türkiye'nin istikrar ve güven içinde büyümesi, demokrasimizin standartlarının yükselmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin güçlenmesi için yılmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.