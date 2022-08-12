Cumhur Ünal'dan AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümü mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü için mesaj yayımladı.

Cumhur Ünal, Cumhurbaşkanı ve Kurucu Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti'nin, Türk siyaset sahnesinde vatandaşların desteği ile yerini aldığını ve 14 Ağustos 2001'in, Türk demokrasi tarihine kutlu bir yürüyüşün başladığı tarih olarak silinmeyecek şekilde yazıldığını belirtti.

Ünal yıl dönümü mesajında, “AK Parti 21 yıllık iktidarında yatırım, kalkınma ve adalet konularında tarihi adımları atmış ve ülkemize cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayanları yaparak milletimizin gönlünde ebedi bir yer edinmiştir. Başta ulaşım, sağlık, eğitim, adalet ve ekonomi alanlarında ülkemizi geldiği noktanın çok daha ilerisine taşımayı başaran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Partimiz bugün 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümektedir. AK Parti kadroları ve Genel Başkanımız tarafından büyük bir öneme sahip olan ilimizin partimiz ile 2023, 2053, 2071 hedeflerine hazır olduğunu bilmek, böyle kadim bir şehre AK Parti çatısı altında hizmet etmekte bizler için ayrı bir onur kaynağıdır. Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle ve milleti için var olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımıza hizmeti her şeyin üstünde gören AK Parti anlayışının yer aldığı daha nice AK yıllara ulaşmak dileğiyle partimizin 21. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.