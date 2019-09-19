Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde KBÜ'nün başarısına övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açıl Töreni'nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konuşmasında Karabük Üniversitesinin ilk 1000'e girmesinden övgüyle söz etti.

“2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplu akademik yılı açılış törenine Cumhurbaşkanı ve devlet erkanının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, Büyükelçiler, bütün üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç birer konuşma gerçekleştirdi.

“Karabük Üniversitesi, 11 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde ilk bine girmeyi başarmıştır”

YÖK Başkanı Saraç, geçtiğimiz günlerde Times Higher Education (THE) 2020 sıralamasında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasına girmeyi başaran Karabük Üniversitesinden övgüyle söz etti.

YÖK Başkanı Saraç, konuşmasının Karabük Üniversitesiyle ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Türk bilim insanları uluslararası akademik örgütlenmelerde önemli roller üstlenmekte, uluslararası projelerde çalışmaktadır ve Türkiye dünya akademisinde etkin ve verimli çalışmalara imza atan bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Malumunuz geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi ve prestijli ilk 1000 üniversitesi listesi yayımlandı. Bu listede Türkiye'den 11 üniversitemiz yer aldı. Bu 11 üniversitenin 10'u İstanbul ve Ankara'da yer almaktadır. Bir tanesi ise Anadolu'nun bağrından çıkmış, 2007'de sizin döneminizde kurulmuş olan Karabük Üniversitesidir. O dönemde Anadolu'nun ücra yerlerinde üniversite kurulması gerçekleşebilir mi diye endişeleri de hatırlarsak, Karabük Üniversitesi 11 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde literatürde de örneği az görülür bir şekilde ilk bine girmeyi başarmıştır. Bu da sizin yükseköğretime karşı vizyoner bakışınızın bir neticesidir, müteşekkiriz.”