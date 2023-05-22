Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: “Milletimiz 'muhalefetle iş birliği yaparak sandıkla indireceğiz' diyen ABD Başkanı Biden'a ders vermiştir”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, “Milletimiz 'muhalefetle iş birliği yaparak sandıkla indireceğiz' diyen ABD Başkanı Biden'a ders vermiştir” dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nın Sandık Kurulu Eğitim Toplantısı, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt ve partililer ile sandık başkanları katıldı. Programda konuşan YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. 14 Mayıs seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirten Şahin, “Yani önemli hiçbir hadise olmamıştır. Sadece dört vatandaşımız kalp krizi geçirerek Türkiye'nin değişik illerinde hayatlarını kaybetmişlerdir. Allah rahmet eylesin. Bunun dışında kayda değer hiçbir olaya rastlanmamıştır. Belki de en ilginci çok yüksek oranda vatandaşlarımızın bu seçimlere katılımını gözlemledik. Yüzde 87'yi geçen bir oranda. Sanıyorum demokrasi deyince mangalda kül bırakmayan başta Amerika olmak üzere Batı ülkelerinin hiçbirinde bu oranda seçimlere iştirak yoktur. İşte Avrupa Birliği'nin üyesi, hatta demokrasi deyince hep onu örnek gösterirler, Yunanistan. Bir seçim yapıldı. İştirak neydi? Yüzde 60 civarında bir iştirak oldu. Yani her iddialı olması gereken ülkede bile seçimlere iştirak, demokrasinin beşiği olarak değerlendirilen Avrupa'da yüzde 60'ı geçmiyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Türkiye'de çok güçlü bir demokrasi var. Türk halkı, milletimiz demokrasiyi özümsemiş ve benimsemiştir. Dolayısıyla demokrasiye sahip çıkmıştır. Demokrasiye sahip çıkarak kendi mukadderatına, ülkesine, vatanına sahip çıkmıştır” dedi.

“Vatandaşımıza, seçmenimize asla küsmeyiz”

“Milletvekili seçimi 14 Mayıs'ta sonuçlandı. Çok şükür Cumhur İttifakımız kazandı” diyen Şahin, “Altılı masa ittifakı yani Millet İttifakı kaybetti. Bu seçimin 14 Mayıs'taki sonucu budur. Cumhur İttifakı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluktadır. Büyük iddialarla seçimlere giren, hatta yüzde 60'a, yüzde 40'a bitecek diye iddialarda bulunan bu ittifak kaybetmiştir. Ama görünen şeyi ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım, milletvekili seçiminde beklentimizin altında oy aldık. Daha yüksek oranda oy almayı umuyorduk. Sadece Karabük'te değil, Türkiye genelinde de böyle bir tabloyla karşılaştık. Tabii ki bunu partimizin yetkili organları değerlendirecektir. İl teşkilatları, ilçe teşkilatları değerlendirecekler, bizler değerlendireceğiz. Nedir bunun sebebi? Neden vatandaşlarımız milletvekili seçimlerinden daha önceki oy oranlarının altında bize destek vermiştir. Bunun mutlaka sebepleri vardır. O sebebi bulmak ve onu ihsan etmek, bize daha önce oy vermişken şimdi vermeyen vatandaşlarımızın gönlünü almak, yeniden AK Parti'ye oy vermesini temin edecek çalışmayı yapmak bizim boynumuzun borcudur. Vatandaşımıza, seçmenimize asla küsmeyiz. Onun ortaya koyduğu bir iradede mutlaka milletimizin bir bildiği vardır. Bize bir uyarıda bulunuyor. Bu uyarıyı kavramak, anlamak, görmek bizim görevimizdir diye düşünüyoruz, düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde Türk milletinin büyük dersler verdiğini ifade eden Şahin, “Tabii bu seçimlerde milletimiz dersler de vermiştir. Kime vermiştir? 'Tayyip Erdoğan'ı darbeyle değil sandıkla, muhalefetle iş birliği yaparak indireceğiz' diyen ABD Başkanı Biden'a ders vermiştir bu seçimler. Batılı basın yayın organlarında Tayyip Erdoğan aleyhine her gün manşetler atan basın yayın organlarına da milletimiz güçlü bir ders vermiştir bu seçimle. Cumhuriyetin 100. yılıyla hesaplaşacağız diyen, vatanla bağlantılarının ne olduğu şüpheli birtakım kişilere de, gruplara da, partilere de ders vermiştir. Terörist başı Öcalan'ı, Selahattin Demirtaş'ı özgürlüğüne kavuşturacağız diyenlere de en güçlü dersi vermiştir” diye konuştu.

AK Parti'nin 21 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdiğini aktaran Şahin, şunları söyledi:

“Tayyip Erdoğan gitmelidir. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yönetiminden uzaklaştırılmalıdır diye her türlü kampanyayı dışarıda yapanlar aslında Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını, Türkiye'yi nereye getirdiğini görmelerindendir. Eğer bu kadrolar bir beş yıl daha Türkiye'de iş başında kalırsa Türkiye'yi artık biz tutamayız ve bizimle dünyada rekabet edecek bir ülke olacak karşımızda. Bizim savunma sanayi ürünlerini sattığımız ülkelere daha gelişmişini, daha modernini, daha iyisini satan bir Türkiye'yle karşılaşacağız diye düşündükleri için Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başından uzaklaşsın istiyorlar ama milletimiz bu işin farkında. İnanıyorum ki 28 Mayıs'ta bir değerlendirme daha yapacak. İnşallah 49.52'nin çok üstünde bir rakamda cumhurbaşkanımız ipi önce göğüsleyecek ve parlamentodaki güçlü grubuyla beraber 5 yıl Türkiye'ye en önemli hizmetleri ortaya koyacağız.”

Muhalefeti kalem örneği ile anlattı

Muhalefete dolma kalem ve tükenmez kalem örneği ile yüklenen Şahin, “Kılıçdaroğlu'nun şu anda cumhurbaşkanlığını kazanmasının ülkeye kayıptan başka bir sonucu olmaz. Uyum gerekir, istikrar diyoruz. İşte istikrar bu. O nedenle şu anda Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olan vatandaşlarımız, seçmenlerimiz, eğer ülkemizi, sanayimizi, dükkanımızı düşünüyorsak önümüzdeki 5 yılı bizim istikrar ve güvenle geçirmemiz lazım. Aksi halde birbiriyle uyumlu olmayan Cumhur İttifakı'yla işte Kılıçdaroğlu'nu bir tarafa getirdiğinizde Meclisten bir tek kanun bile geçemez. Bütçesi bile geçemez. Bunu milletvekili arkadaşlarım da söylüyorlar konuşmalarında. Dolayısıyla gerçekten Türkiye'yi kaosa, Türkiye'yi kilitlemeye herhalde millet olarak kaç oy kullanacağımızı düşünüyorum. O bakımdan 28 Mayıs'taki seçim Türkiye'miz için önümüzdeki beş yıl için son derece önemli bir seçimdir” şeklinde konuştu.