Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şahin: "Milletimiz artık güdümlü Türkiye'ye izin vermeyecektir”

Kurban Bayramı dolayısıyla Karabük'te bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şahin, "Milletimiz artık güdümlü Türkiye'ye izin vermeyecektir" dedi.

Karabük'te gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sız Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne endeksli Türkiye olduğunu belirterek milletin artık güdümlü Türkiye'ye izin vermeyeceğini söyledi.

“Kılıçdaroğlu demek ki Trump'ın açıklamalarını bekliyormuş”

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kısa bir süre önce S-400'lere karşı çıktığını belirten Şahin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çevik Öz, bundan bir süre önce Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasını hatalı buldu. Amerika'ya rağmen böyle bir adım atmanız Türkiye'ye zarar verir anlamına gelen açıklamalarda bulundu. Ne zaman ki Japonya'da G-20 zirve toplantısı yapıldı. Burada Trump ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrası Trump ‘Türkiye'ye haksızlık yapıldı. Obama döneminde patriotlar verilmiş olsaydı Türkiye Rusya böyle bir müracaatta bulunmazdı' demek suretiyle konuya farklı bir bakış açısı getirdi. Bu açıklamadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası değişti. Kemal Kılıçdaroğlu hemen ertesi gün Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alınmasının haklı nedenlere dayandığını söyledi. Demek ki Trump'ın açıklamasını bekliyormuş” dedi.

“Milletimiz artık güdümlü Türkiye'ye izin vermeyecektir”

Recep Tayyip Erdoğan'sız Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne endeksli Türkiye olduğunu söyleyen Şahin, “Kılıçdaroğlu böyle bir pozisyona taliptir. Milletimiz böyle bir şeye izin vermeyecektir Uzun lafın kısası milletimiz artık güdümlü Türkiye'ye izin vermeyecektir. Dışarıdan telkinlerle yönetilen Türkiye izin vermeyeceklerdir. 18 yıllık bir süre içerisinde AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek veriyorsa tam bağımsız Türkiye hedefine destek verdiğini düşündüğü için bu desteği veriyorlar Biz de AK Parti içerisinde her bakımdan ayakları üzerinde duran bir Türkiye özlüyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin büyükşehirlerde kaybettiği seçimi değerlendiren Şahin, “Böyle bir değişimi milletimiz arzu etmiş olabilir. Bir de başkasının görelim diye. Biz de göreceğiz. Şimdi Ankara'da ve İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları görevdedir. İstanbul ve Ankara'da AK Parti belediyelerinin hizmetlerinin üzerine ne koyacaklar bakalım. Şu an laftan başka koydukları bir şey yok. Bizden fazla hizmet yapabilecekler mi? İstanbul'da CHP'li Belediye Başkanı İmamoğlu bunların üzerine ne koyacak buna bakıyoruz takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye'de yönetime gelmeleri mümkün değildir”

Yeni parti kurulması konusunda da en somut adımın Ali Babacan tarafından atıldığını ifade eden Şahin, “Partiden istifa etti. 1-2 basın açıklaması olmuş çalışmayı yapıyoruz diye. Böyle bir davranış içerisinde olmasaydı çok daha iyi olurdu. Çünkü aynı kabinede görev yaptık. Şahsen sevdiğimiz genç bir arkadaşımızdır. Öyle bir çıkış yapmasından dolayı üzüntü duyuyoruz. Ancak nasıl bir parti kurarsa kursun kendisi veya Davutoğlu'nun da benzer çalışmaları olduğu söyleniyor. Bunların Türkiye'de yönetime gelmeleri mümkün değildir. Çünkü yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iktidar olmak için yüzde 50 artı bir öngörüyor. Bunlar ne kadar oy alacak. Bizden biraz koparacaklarını umuyor. Peki ne yapmış olurlar? 2023'e gelmiş olalım, parti kurabilirler belki cumhurbaşkanına aday çıkarabilirler. Belki ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini engelleyelim diye bir gayret içerisinde olabilirler. Biraz önce söylediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan'sız Türkiye istiyor birileri. Yıllardır Erdoğan'la yola çıkmış ve Türkiye'ye hizmet etmiş olan bu arkadaşlarımız Erdoğan'sız bir Türkiye projesine destek vermiş olmaları üzüntümüz arttırıyor. Bir netice almaları mümkün değil” diye konuştu.

“CHP artık Abdullah Gül'e oynamaz”

Şahin, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de Ali Babacan'ın arkasında olduğuna dair iddiaların bulunduğunu dile getirerek şunlar söyledi:

"İddia diyoruz çünkü elimizde bir veri yok. Belki 2023'te yeni kuracakları partinin adayı olarak ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bulunduğu Millet İttifakı ile temasa geçerek Abdullah beyin cumhurbaşkanı aday olmasını düşünüyor olabilirler. Ancak köprünün altından çok sular geçti. Cumhuriyet Halk Partisi artık Abdullah Gül'e oynamaz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki başarısı başka arayışlara iter Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Dolayısıyla bu yeni partinin Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı yapması ve bu hedefe ulaşması pek mümkün görünmüyor.”

“AK Parti'nin destek vermediği erken seçim teklifinin netice vermesi mümkün değildir”

Gazetecilerin erken seçimin olup olmayacağına dair sorularını yanıtlayan Şahin, “Ben böyle bir ihtimal hiç görmüyorum. Çünkü biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam etsin ve sorunlarını 4-5 yıl içerisinde çözme imkânına sahip olsun diye geçtik. Dolayısıyla bu süreç başlamıştır ve seçimler artık geride kaldı. 2023'e kadar başka bir seçim yok. Önemli zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Tabii ki AK Parti'nin destek vermediği erken seçim teklifinin netice vermesi mümkün değildir” şeklinde konuştu.

“Hainler PKK ile mücadele ediyoruz diye dağı taşı bombalattılar yıllardır”

15 Temmuz öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda olumlu sonuçlar alınmamasının nedenini Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin içerisindeki FETÖ Terör Örgütü'nden kaynaklandığını kaydeden Şahin, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri içerisindeki FETÖ Terör Örgütü hain unsurlar temizlendi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerimiz daha güçlü hale geldi. Bu hainler PKK ile mücadele ediyoruz diye dağı taşı bombalattılar yıllardır. O nedenle Türkiye'nin bir darbe girişimine muhatap olması acıdır. 250'den fazla vatandaşımızı kaybettik bu acıdır. Ancak bu darbe girişiminin sonucunda bunların TSK, emniyet teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarından temizlenmiş olması Türkiye'yi daha güçlü hale getirmiştir” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'nün siyasi hedefidir”

FETÖ'nün 31 Mart Seçimleri'ni ve yenilenen İstanbul seçimlerini 15 temmuzun rövanşı olarak gördüklerini dile getiren Şahin, şu ifadelere yer verdi:

“Bunların Türkiye'deki seçmen olan unsurları AK Parti başarılı olmasın diye bu özellikle millet ittifakında CHP'ye destek verdiler. Halen diyorlar ki FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hatta CHP genel başkanı da bunu söylüyor. Tayyip Erdoğan FETÖ'nün siyasi hedefidir. Çünkü o gece kalkan helikopter CHP'nin genel merkezine inmek istemedi, meral hanımında evine inmedi. Marmaris'te Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırmak için indi. Dolayısı ile FETÖ Terör Örgütü ile bunları foyası meydana çıkmaya başlayınca en can alıcı mücadeleyi Erdoğan ve AK Parti yapıyor. Tabi ki güvenlik güçlerimiz ve yargı organlarımız yapıyor. Bitti diyemeyiz ama ciddi mesafe alındı. Bu konuda zaaf olmamalıdır.”