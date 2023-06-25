D-100 Karayolu'nda kilometrelerce bayram kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, İstanbul'u Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 Karayolu'nun Karabük ve Gerede gişeleri arasında trafik yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu hafta sonunda devam ediyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampaları ile Gerede gişeleri arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yolun çift şeride düşmesi ve ağır tonajlı araçların bulunması dolayısıyla kilometrelerce kuyruk oluşan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.