Dağda mahsur kalan İtalyan ve tercümanı uzun uğraşlar sonrası kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tercümanı ve arkadaşları ile birlikte ormanlık alanda kara saplanarak mahsur kalan İtalyan müdürü KARDOFF ekipleri kurtardı.

Karabük'te özel bir fabrikanın müdürlüğünü yapan ve Off-Road tutkunu İtalyan Giuseppe Agazzi, yanında tercümanı 2 Türk arkadaşı ile birlikte kendisine ait 4x4 aracı ile birlikte Sarıçiçek ormanına gezintiye çıktı. Kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu orman yolunda araçları kara saplanarak arızalanması sonucu İtalyan Müdür, ve beraberindekiler mahsur kaldı. Kar yağışının giderek şiddetini arttırması sonrası telefon hatlarının da çekmediği bölgeden yaklaşık 2 saat yürüyen ekip Sarıçiçek göletine ulaşarak, yardım çağrısında bulundu. Bu sırada ihbar üzerine Sarıçiçek bölgesine giden Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (KARDOFF) Derneği Başkanı Ahmet Demir ve ekibi zorlu hava şartlarına rağmen İtalyan Agazzi ile beraberindeki tercümana ulaşarak kurtardı.

KARDOFF ekibi daha sonra İtalyan Agazzi'nin kara saplanan ve arızalanan aracını paletli kar aracı ve 4x4 arazi araçların çeki halatlarının yardımı ile yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonrası kurtararak şehre indirdi.

Öte yandan KARDOFF ekipleri yol güzergahı üzerinde kayarak uçurumda askıda kalan ve yolda kalan diğer araçları da kurtardı.