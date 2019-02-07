Danışman projelerini tanıttı

MHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman'ın, ‘Belediyecilikte 10 Yıllık Tecrübe' konulu proje tanıtım toplantısına Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve yönetimi, MHP Safranbolu İlçe Başkanı Celal Tokatlı ve yönetimi, basın mensupları, partililer ve Safranbolu halkı katıldı.

Proje tanıtım toplantısında konuşan Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, “Tarihe baktığımızda Safranbolu öyle bir kan kaybetmeye başladı ki Allah'tan vizyon sahibi birkaç belediye başkanımız çıktı. Kızıltan Ulukavak, Safranbolu da vatandaşlarımızın turizmden ekmek yemesine vesile olmuştur. Bu bir vizyondur. Mustafa Eren Hacettepe Üniversitesi'ne Safranbolu Belediye Binasını vererek yüksekokul Safranbolu'ya getirildi.Bu da bir vizyondur. Bu bir adımdır. Bu bir gelecektir. Safranbolu'nun geleceği o kadar kısırlaştırılmış ki yalnız haftasonu turizmi olan bir şehir haline getirilmiş. İşbirlikleri yapılmamış. 4 bin üstündeki konaktan 500 tanesi bile restorasyon yapılmamış. Vizyon olarak ortaya bir şey konulmamış. Konakların restorasyonuyla ilgili nasıl bugün deprem sigortası şartı varsa yangın sigortası şartı da olması lazım. Sigortaların devlet tarafından suspanse edilmesi gerekir. Safranbolu'da hiçbir zaman imar kavgası imar yolsuzluğu bitmedi. Koruma Kuruluyla oturup bir problem çözülmüş değil.” dedi.

Gittiği yabancı ülkelerde tarihi şehirleri incelediğini ifade eden Vergili, "Daha hala turisti gezdiremiyorsunuz. Gelen turistler ayağını burkup gidiyor. Safranbolu'nun can alıcı noktalarına temas etmiyorsunuz. Altın Safran Film Festivaline 10 yıldan bu yıla vilayet belediye başkanı davet edilmiyor. Biz bir bütünüz. Eksiğimiz noksanımız bir arada tamamlanır. Atama belediye başkanlarıyla sistemin ne kadar tıkandığına şahitsiniz. Eflani'ye havaalanı yapılması şart. Elinde bir pist hiçbir yolcu uçağının inemeyeceği bir proje. Safranbolu'daki turizmi çıkmaza sokacak bir projedir. Kongre turizmi olmalı Safranbolu'da nasıl bir tane Hilton varsa bunun gibi 5 6 tane yapılması lazım. Ankara'da yapılacak kongreleri Safranbolu'ya taşımak gerekir. Fatma Danışman ile 10 yıl beraberdik. Hiçbir zaman partizanlık sokmadık. Hayır çarşısı yapıp kart dağıtacak adaylar, Gümüş Mahallesindekiler bu hayır çarşısından ne kadar faydalanıyor. Benim için AK Parti, CHP, Saadet, Büyük Birlik farklı değil. Anahtarı Safranbolulular MHP'ye teslim ederse aynı iradenin Safranbolu'da da yapılacağına canı gönülden inanıyorum Bu kadar sayı Safranbolu'da MHP'yi iktidar etmeye yeter. Gelin Karabük'ün kaderi nasıl değiştiyse MHP'nin izlerini 50 yıl 100 yıl silemeyeceklerse Safranbolu'da da bu izleri yapalım.” dedi.

Adaylığı açıkalndığı günden beri esnafla, vatandaşla biraraya geldiğini, onları dinlediği ifade eden MHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, eleştirilerin mevcut yerel siyasi iktidara yöneltildiğini belirterek, “Karşımızda yerel siyasi bir iktidar yok. Demokrasinin askıya alındığı sanki bir terör şehriymiş gibi yönetilen bir Safranbolu'yla karşı karşıyayız. Safranbolu bir ecdad şehridir. Hepimizin boynunun borcudur. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle inşallah hep birlikte Karabük'te 10 yıldır edindiğim tecrübeyi ata memleketimde sizlerin hizmetine sunmak istiyorum.” dedi.

MHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, Emek Kavşağı Projesi'nin MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili'nin kesintisiz ulaşım projesinin bir devamı niteliğinde olduğunu belirterek, “Karabük'te ki vatandaşımız ışıkta durmadan çok rahatlıkla gelebilecek.” dedi.

Danışman, Barış Mahallesi ile Musalla Mahallesi birleştiren İpekyolu Köprü Projesi için, “İnşallah şehrimize gelen misafirlerimizi Kıranköy trafiğine sokmadan köprümüzle mezarlığın yanına otorparklarımızı oluşturmak kaydıyla İnşallah çok rahat ulaşmalarını sağlayacağız. Bu proje Eski Çarşı yoğunluğuna da katkı sağlayacak. 300 m uzunluğunda olan köprü o bölgelere de canlılık getirerek ciddi değer kazandıracak. Burası tarihi İpekyolu güzergahı inşallah tarihi ipek yolumuz Safranbolu'ya kavuşmuş olacak.” dedi.

MHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, Hasan Dede Tepesi Rekreasyon Alanı Projesinde, Seyir Terası, otopark ve yatay asansörün de olduğunu belirterek, “Eski Çarşı'ya yapılan projeler Koruma Kurulu'yla projelendirilecek. Turistlerin panaromik olarak yukarıdan izleme imkanı sunacağız. 250 araçlık otopark alanı olacak. İnşallah bu projelerle köklü bir çözüm gelmiş olacak. Tarihi Çarşımız hemen hemen 450 500 araçlık otoparka kavuşmuş olacak.” dedi.

MHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman Kanyon Vadi Projesi'yle ilgili olarak ise, “Eğer Allah bize bu projeyi nasip ederse Karabük'te başlayıp Safranbolu'da tamamlayacağım. Burası çok büyük bir alan. Ciddi sosyal tesis, eğlence, dinlenme ihtiyacına cevap verecek bir bölge. Karabük tarafı bitmek üzere Rabbim inşallah Safranbolu tarafını da yapmayı bize nasip eder.” diye konuştu.

MHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman'ın projeleri içerisinde cenaze işlemlerinin ve nöbetçi itfaiyenin olacağı Bağlarbaşı Kriz Merkezi, Misak-ı Milli Meydanı altına 3 katlı 400 araçlık Otopark Rekreasyonu, Emekliler Evi, Tabakhane Kültür Merkezi ve Rekreasyon Alanı, Sosyal Yaşam Merkezleri, Otomobil Sporları Parkuru ve Mesire Alanı yer alıyor.

MHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, “Teknik konularla ilgili problem çözmek çok kolay. Belediye gelirlerini peşkeş çekmediginizde, elinizi, elleri kasaya sokmadığızda bu projeler tek tek hayata geçiyor. En zor olan şey gönül kazanmak. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle bu görev bize nasip olursa gönül kazanmaya, sizlerin gönlüne ve desteğine talibiz. Ben 10 yıllık tecrübemi memleketime sunmak istiyorum. Hepsinden desteklerini bekliyorum. Siz bize destek olun biz size hizmet etme şerefine nail olalım.” dedi.