İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dedeoğlu camii yeni ihtişamı ile ibadete açıldı

Karabük Safranbolu İlçesinde 1970 yılında bir hayırsever tarafından yapılan ve dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan Dedeoğlu Camii 1.

5 yıl aradan sonra yeni ihtişamı ile ibadete açıldı.


Mülkiyeti Vakıflar genel müdürlüğüne ait olan ve 1970 yılında bir hayırsever tarafından yapılan Dedeoğlu Camii 2017 yılında yaptırılan analizler sonucunda depreme dayanıksız olduğu kararına varıldı. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan ihaleye sonucu Yıldırım Yapı İnşaat firması tarafından yıkılan Dedeoğlu camii 1.5 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından tamamlandı.


Firma yetkilisi Hacı Mehmet Gençer, 600 gün iş süresi olan Dedeoğlu Camisini tamamlayarak yeniden ibadete açtıklarını söyledi.


Gençer, yıkılmadan önce 550 kişilik olan caminin yeni ve ihtişamlı haliyle 800 kişiye çıkarıldığını kaydederek, “ 2018 yılında depreme dayanaksız olan Dedeoğlu camii, yapılan analizler sonucu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yıkılarak yeniden yapılmasına karar verilmişti. Yıkılarak yeniden inşa ettiğimiz camiyi 10 Ocak Cuma günü itibari ile yeniden ibadete açtık. İnşallah resmi açılışı da kısa zamanda yapılacak olan camide 800 kişi aynı anda ibadet edebilecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.