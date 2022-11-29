İhlas Haber Ajansı

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Defterdar Kaya, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi

Karabük Defterdarı Nazım Kaya, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (MÜSİAD) ziyaret ederek, kentin kalkınmasında ve gelişmesinde işadamlarının önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Karabük Defterdarı Nazım Kaya, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret ederek, kentin kalkınmasında ve gelişmesinde işadamlarının önemli bir rol üstlendiğini söyledi.


Ziyarette MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Kaya, karşılıklı fikir alışıverişinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Karabüklülerin müteşebbis bir ruha sahip olduğunu dile getiren Başkan Ünal, , kazandıklarını Karabük'e yatıran işadamlarının kendi illerinin kalkınmasına öncelik verdiğini söyledi.


Ünal, ayrıca şube olarak yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında da Defterdar Kaya bilgi verdi.

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