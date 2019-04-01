Değirmenci, “2023 hedeflerini tutturmak için hala vakit var”

Başkan Değirmenci istikrar döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, “Seçimi değil, geçimi konuşacağımız 4,5 yıllık bir fırsatımız var. Enerjimizi tüketen ne kadar anlamsız ve gereksiz konu varsa hepsi bir kenara atılmalı, önümüzdeki bu seçimsiz, istikrar dönemi çok iyi değerlendirilmelidir” dedi.

“Vatandaşımız Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemini bir kez daha tescillemiş”

Seçim sonuçlarının birçok mesajı içerisinde barındırdığını kaydeden Değirmenci, “Milyonlarca vatandaşımız verdiği oylarla Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemini bir kez daha tescillemiş, ortaya çıkardığı tabloyla bu sisteme güvenoyu vermiştir. Mevcut iktidar aktörleri bu güvenoyuyla birlikte 1 dakika bile kaybetmeksizin hemen işe koyulmalıdır. Dövizin anlamsız yükselişini durduracak, vatandaşımızı yıpratan enflasyon canavarının nefesini kesecek, emeğimizi değersizleştiren işsizliği bertaraf edecek yapısal reformlar bir an evvel hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın bel kemiğidir”

Bugüne kadar ülkemizi ileriye taşıyan en önemli unsurlardan birinin siyasi istikrar olduğuna vurgu yapan Değirmenci, “Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın bel kemiğidir. 31 Mart yerel seçiminin tamamlanmasıyla böylesi bir döneme geçmiş bulunuyoruz. İnanıyorum ki, vatandaşlarımızın yüzde 50'sinin üzerinde oyunu alan Cumhur İttifakı, emin ve kararlı adımlarla özellikle vatandaşın cebine uzanan hain elleri kırmak için mücadele verecektir” diye konuştu.

“2023 hedeflerini tutturmak için hala vakit var”

Türkiye'nin son yıllarda ekonomiden savunma sanayiye kadar özellikle bölgesinde önemli bir güç haline geldiğini ifade eden Değirmenci şunları söyledi: “2023'e giden yolda elimize siyasi istikrar gibi önemli bir fırsat geçmiştir. Bu sayede 2023 hedeflerini tutturmak için hala vakit vardır. Yapılacak çalışmalarla, ekonomik büyümeyi sağlayacak, istihdamı artıracak, vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştıracak, ihracatı uçuracak yeni bir döneme girdik. Bu süreçte Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Emekçiler olarak, bu hedefe ulaşılmasında hangi işin ucundan tutulması gerekiyorsa, hangi taşın altına elimizi koymamız şartsa, biz hazırız.”