Değirmenci : “8 Kasım ruhuyla Kardemir ve Karabük'e sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 8 Kasım eylemlerini anarak, “8 Kasım ruhuyla Kardemir ve Karabük'e sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Genel Başkan Değirmenci, bugün Türkiye'nin gözbebeği kuruluşu haline gelen Kardemir'in kapatılmaması için o dönem verilen şanlı mücadele ruhunun bugünkü çalışmalarına ışık tutarak rehberlik ettiğini söyledi.

Dönemin hükümetinin, 5 Nisan 1994 tarihinde Kardemir'in teknolojik ömrünü tamamladığı ve zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verdiğini hatırlatan Genel Başkan Değirmenci, “Alınan bu yıkıcı kararın ardından ‘Kardemir Kapatılamaz, Karabük Karartılamaz' anlayışıyla 8 Kasım ruhu ortaya çıkmış ve o güne kadar benzeri görülmemiş adeta bir ölüm-kalım mücadelesi verilmiştir. Konfederasyonumuz Hak-İş ve Sendikamız Özçelik-İş liderliğinde 8 Kasım 1994 tarihinde Karabük'te; Karabük halkı, siyasi parti temsilcileri, esnaflar, iş adamları ve sivil toplum örgütleri büyük bir mücadele başlatarak, Hükümetin Kardemir'i kapatma girişiminde geri adım attırmayı başarmıştır. Bugün Kardemir'in elde ettiği başarılar da göz önüne alındığında, o dönemki mücadelenin, ne kadar haklı bir mücadele olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çeyrek asırdan fazla bir süre geçmesine rağmen 8 Kasım ruhunun asla unutulmadığını ve unutulmayacağını kaydeden Değirmenci, “O mücadele sayesinde Kardemir adeta uçurumun kenarından alınmıştır. O mücadelemiz olmasaydı, bugün Kardemir gibi Karabük'ün de karartıldığına hep birlikte şahitlik edecektik. O dönem Kardemir emekçilerinin gösterdiği dik ve ferasetli duruşu sayesinde bugün binlerce kişi evine ekmek götürüyor” diyerek 8 Kasım mücadelesinin önemine dikkat çekti.

“2023'te daha güçlü bir Kardemir en büyük hayalimizdir”

Bugün Kardemir'in Demir çelik sektöründe dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldığının da altını çizen Değirmenci, “Cumhuriyetimizin ilk entegre demir çelik fabrikası olan Kardemir'in hem Karabük ve çevresine, hem de ülkemiz ekonomisine katkı vermeye devam etmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de durmadan, duraksamadan, yorulmadan çalışıyoruz. Kardemir'i Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te, daha güçlü bir kuruluş olarak inşa etmek en büyük hayalimizdir. Bu vesilesiyle 8 Kasım 1994 yılında Kardemir'e sahipsiz bırakmayan Hak-İş Konfederasyonuna ve onun Genel Başkanı merhum Necati Çelik ve arkadaşlarına, Özçelik-İş Sendikasına ve onun efsanevi Genel Başkanı merhum Metin Türker ve arkadaşlarına, Çelik işçilerine, emeğin aslanlarına ve tüm Karabük halkına şükranlarımı sunuyorum” şekilde açıklamada bulundu.