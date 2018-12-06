Değirmenci: "Karabükspor konusunda ayıp ettik, kusur işledik"

Lig'de zor günler yaşayan Kardemir Karabükspor'la ilgili olarak, “Kardemir Karabükspor'la ilgili ayıp ettik, kusur işledik, defolu hale geldik” dedi.

Sendikanın efsane başkanlarından Metin Türker'in ölümünün 21. yılında mezarı başında düzenlenen etkinliğe katılan Genel Başkan Değirmenci, kendilerine emanet edilen Karabükspor'un yaşadığı zorluklardan dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Türker'in ölmeden önce 3 vasiyetinden biri olan Karabükspor'a sahip çıkılması isteğinin hatırlatıldığı Genel Başkan Yunus Değirmenci, “Kardemir Karabükspor'la ilgili ayıp ettik, kusur işledik, defolu hale geldik. Herkes bunu böyle bilsin. Karabükspor'u bu hale getirenler utansın. Bu kulübün bulunduğu yere düşmesi, bu kadar sahipsiz bırakılması hepimiz için bir ayıp. Karabük ve Karabük'ten nemalanan herkes için ayıp. Karabük'ün KARDEMİR'i, Safranbolu, STK ve haddecileri var. Belki de çoğu kulüpte imkanlarının bulunamayacağı bir Karabükspor bu hale getirildi. Sendika olarak üzgünüz. Acı çekiyoruz ama tek başımıza yapacağımız hiçbir şey de yok. Süper Lig'e çıkarılmış burada destan yazmış, borçsuz harçsız uzun yıllar varlığını sürdürmüş bir takımın sahipsiz bırakılmıştır. Çeşitli sebeplerle Karabükspor yalnız bırakılmıştır. Karabükspor ile ilgili her yerde çok şey konuşuyorlar ama, kimsenin yaptığı bir şey yok. Konuşmaya gelince hastaya şiir okur gibi konuşuyoruz. Halbuki hastaya aspirin verirsen iyileşir. Halen daha iş işten geçmiş değil. Koca bir yarım bir sezon daha var. Her kes taşın altına elini koyacak ve sıkıntılar tedavi edilecek. Yeni bir başlangıç yaparak birinci ligde kalması sağlanabilir. Üzgünüz ama, tek başımıza yapacağımız bir şeyi de göremiyorum" dedi.

Yüksel: "Tek başıma mücadele veriyorum”

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel ise, "Burada Karabükspor için mücadelesini veriyorum. Tek Karabükspor için başı dik duran benim diye düşünüyorum. Ben elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Tahmin ediyorum bundan sonra sendikamız da yanımızda olacak. Desteklerini veriyordu ama bundan sonra daha çok verecek. Herkesten Karabükspor için elinden ne geliyorsa daha fazlasını vermesini diliyorum, rica ediyorum. Kimse ayaklanıp ses çıkarmıyor. İnşallah bu bir kırılma günü olmuştur. Bundan sonra güzel günler gelecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.