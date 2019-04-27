Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde geleneksel pilav günü

Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi'nin kuruluşunun 65. Yılı dolayısı ile geleneksel pilav günü etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin en eski ve en köklü sayılı liseleri arasında yer alan Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde mezunlar için geleneksel hale getirilen ve her beş yıl da bir düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliği okul bahçesinde yapıldı. 65. Geleneksel Pilav Gününe liseden mezun olan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, İş adamı Şefik Dizdar, Karabük eski milletvekilleri, kurum müdürleri, gazeteciler, okulun 65 yıllık mezunları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında bir araya gelen mezunlar yıllar sonra birbirleri ile hasret giderdi

Mezunlar tarafından Demir Çelik Lisesi marşı söylenirken, öğrenciler tarafından dans gösterileri sergilendi. Etkinlik pilav dağıtımının ardından sona erdi.