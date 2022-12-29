“Demir Şehrin Cevher Çocukları” projesi tamamlandı

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) ile birçok alanda yapılan etkinliklerle 9 bin 942 çocuk ve genç ile birebir temas kurulmuş, hedef grupların eğitsel ve ailesel çevreleriyle birlikte il genelinde doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 30 bin kişiye ulaşılarak projede çerçevesinde tüm hedeflere ulaşıldığı belirtildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dün olduğu gibi bugün de, yarın da geleceğin teminatı gençlerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde yapılan etkinlikleri şöyle sıraladı: “Filografi meslek edindirme kursu, badminton kursu, müzik ve enstrüman kursu, “çocuk gözüyle polis” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmiştir. 2 bin çocuğa trafik kuralları-trafikteyken doğru davranış şekilleri konularında Karabük'te bulunan Trafik Eğitim Parkurunda alanında uzman Emniyet Personelleri tarafından Uygulamalı Trafik Eğitimi verilmiştir.

12-17 yaş arası bin çocuğumuza Kızılay Karabük Şube Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'nde görevli uzman personel tarafından Afet Bilinci Eğitimi, 05-17 yaş aralığında bulunan 14 Anaokulu, 6 İlkokul, 5 Ortaokul ve 5 Lise düzeyinde olmak üzere 5 bin çocuğa yönelik Okullarda Eğitim Seminerleri, 06-17 yaş aralığında bulunan 15 mahallede ikamet etmekte olan 150 çocuk ve gencin okul ihtiyaçları karşılanarak Eğitim Destek Faaliyeti, 06-17 yaş arası 500 çocuk ve gencimize yönelik Rol-Model Etkinliği, 06-11 yaş arası 50 çocuğa yönelik Meslek Tanıtımı Etkinliği yapıldı.

05-12 yaş arası 50 çocuk gencimize çocuk evlerinde ziyaret, 05-24 yaş arasında bulunan 150 çocuk ve gencimizi Rehabilitasyon Merkezlerinde engelli bireylere ziyaret faaliyetleri düzenlenmiş olup, tüm bu etkinlikler çerçevesinde 9 bin 942 çocuk ve genç ile birebir temas kurulmuş, hedef grupların eğitsel ve ailesel çevreleriyle birlikte il genelinde doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 30 bin kişiye ulaşılarak projede çerçevesinde tüm hedeflere ulaşılmıştır”