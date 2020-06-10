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Demir yüklü tır yan yattı

Karabük’te demir yüklü tır yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan tır şarampole devrilerek yan yattı, sürücü yaralandı.

Karabük'te demir yüklü tır yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan tır şarampole devrilerek yan yattı, sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Çerkeş istikametine giden Burhan A. (26) yönetimindeki 55 AVD 37 plakalı boru yüklü tır, İsmetpaşa Dereyolu mevkisinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayarak şarampole devrilmesi sonucu yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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