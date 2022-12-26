Demirkartal GSK, namağlup Bursa'yı devirerek devreye lider girdi

Ligi'nde ilk devrenin son maçına çıkan Karabük Demirkartal Gençlik ve Spor Kulübü evinde yenilgisiz durumda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Bedensel Engelli Spor Kulübü oynadığı mücadeleyi 89-55 kazandı.

Ligde namağlup lider durumda Karabük'e gelen Bursa BŞB Bedensel Engelli Spor Kulübü'nü yenerek ilk mağlubiyetini tattıran Karabük Demirkartal GSK ligin devre arasına lider olarak girdi.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri ve sporseverler takip etti.

Karabük Demirkartal GSK Kulüp Başkanı ve takım kaptanı Ziya Yalçın, maç sonrası yaptığı açıklamada ligin namağlup takımı Bursa'yı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Tribünlerden bize destek vermek için maçımıza gelen herkese teşekkür ediyoruz. Koyduğumuz hedefe ulaşacağız. Önemli olan Karabük'ün bize verdiği desteğin devam etmesidir. Herekse sonsuz teşekkürler” dedi.

Maç sonrası parkeye inen Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri iki takım sporcularını tebrik ederek Lider Demir Kartal GSK'nın gelenekselleşen galibiyet pozunu verdiler.