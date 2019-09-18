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Demirkartal TSB Takımı parkeye çıkıyor

Karabük’ün tekerlekli sandalye basketbol takımı Karabük Demirkartal GSK, pazar günü açılış maçı ile parkeye çıkıyor.

Karabük'ün tekerlekli sandalye basketbol takımı Karabük Demirkartal GSK, pazar günü açılış maçı ile parkeye çıkıyor.


Adını askeri helikopter pilotlarına verilen isimden alan ve bu sezon Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubu'nda mücadele edecek olan Karabük Demirkartal GSK, 22 Eylül Pazar günü TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile açılış maçı yapacak. Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda saat 13.00'da başlayacak mücadele ücretsiz olacak.

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