İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Demiryolu rayı hırsızlığına 4 tutuklama

Karabük’te, Devlet Demiryollarına ait tamir için bırakılan demir yolu rayını çaldığı şüphesiyle 4 kişi tutuklandı.

Karabük'te, Devlet Demiryollarına ait tamir için bırakılan demir yolu rayını çaldığı şüphesiyle 4 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı bir köyde Devlet Demiryollarına ait tamir için bırakılan bir adet 36 metre uzunluğundaki demir ray çalındığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.


Yapılan 4 saatlik araştırmada, demir yolu rayını çaldığı şüphesiyle 4 kişi tespit edilerek yakalandı. Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.