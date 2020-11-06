Denetime çıkan vali caddede sigara içilmesini yasakladı

Karabük'te İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda kentin en işlek caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesi korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı Genelgelerinde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda denetimlerini sürdürdü. Vali Gürel beraberindeki il protokolü ile birlikte kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde denetimlerini sürdürürken vatandaşların sigara içerek gezdiğini fark etti. Denetimlerin ardından bu davranışın korona virüs tehlikesini arttıracağını düşünen Vali Gürel, İl Hıfzıssıhha Kurulu ile beraber kalabalık cadde de sigara içiminin yasaklanması kararını aldı.

Konuyla ilgili Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yaya trafiğinin yoğun bulunduğu ve vatandaşlarımızın kalabalık oluşturduğu İlimiz Merkezi Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi. Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanması kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kentte Covid-19 immün plazma bağışçısı olarak il dışına çıkan kamu çalışanlarının, karantina uygulamasından muaf tutulmalarına da yer verildiği açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

“Ayrıca, kamu ve özel sektör çalışanlarının Covid-19 immün plazma bağışı yapmak amacıyla günübirlik il dışına çıkmak istemeleri halinde, işyeri ve kurum amirlerine bilgi vermek ve bağışta bulunduğunu belgelendirmek kaydıyla idari izinli sayılmalarına, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak amacıyla apartman ve site içerisinde yer alan kapalı ortak kullanım alanlarının pandemi süresince kullanılmamasına ve konunun takibinden apartman ve site yöneticilerinin sorumlu olmasına, apartman ve sitelerin bahçe ve açık alanlarında toplu etkinliklerin yapılmasının yasaklanmasına ve aynı aileden olmayan beş kişiden fazla kişinin bu alanlarda bir araya gelmesine müsaade edilmemesine karar verildi.”