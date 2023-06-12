Depremde hayatını kaybeden sporcular ve vatandaşlar için saygı yürüyüşü yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Voleybol Grup Müsabakaları Karabük'te başladı. Müsabakalar için kente gelen 10 ilden sporcu ve antrenör olmak üzere toplamda 400 kişi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremde hayatını kaybeden sporcular ve vatandaşlar için saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yenimahalle Spor Salonundan başlayan yürüyüşte sporcular, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı dövizleri taşıdılar. Kemal Güneş Caddesinde son bulan etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, 6 Şubat depreminin ülke açısından büyük bir afet olduğunu belirtti.

50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Gürel, “11 ilimizi etkileyen çok büyük bir afet yaşadık. Devletimiz ve milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde oldu. Acıları çok hızlı bir şekilde sarma yoluna gidildi ve şuanda belirli bir aşamaya gelindi” dedi.

Gençlik ve Spor Müdürü Coşkun Güven, 6 Şubat depremi nedeniyle ANALİG sezonunun ertelemeli oynandığını belirterek, “Bugün sporcu kafilelerimizle beraber depremde hayatını kaybeden 50 bin üzerindeki vatandaşlarımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız personellerinden vefat eden 78 arkadaşımız için saygı yürüyüşü düzenledik” diye konuştu.

Program sonrası sporcu kafileleri kültür turu çerçevesinde Safranbolu'ya yolcu edildi.