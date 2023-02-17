Depremzede çocuklar için oyuncak yaptılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, deprem bölgesinde mağdur olan çocuklar için oyuncak yaptı.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından deprem bölgesindeki çocuklarda oluşan travmatik durumun hızlıca bertaraf edilmesine katkı sunmak amacıyla tasarlanan oyuncakların yapımı tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, böylesine anlamlı ve önemli bir çalışmayı düşünüp başlatan ve yoğun bir şekilde gönüllü olarak çalışmalar yapan öğretmenlere teşekkür etti. Gümüş, "Milletçe asrın felaketi olarak nitelendirilen çok büyük bir felaketi yaşadık. Yine milletçe tek yürek olup acılarımızı azaltmaya, yaralarımızı sarmaya ve yarınlara daha güçlü bir şekilde umutla bakmaya yönelik adımlar atıyoruz. Devletimiz ve milletimizin her bir ferdi çok farklı alanlardaki ihtiyaçlara çare olmak için seferber olmuş durumda. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü'ndeki öğretmenlerimiz de depremden etkilenen çocuklarımız için tasarladıkları oyuncakları üretmeye başladılar. Depremden etkilenen çocuklarımızın afet sonrası normal yaşantılarına geçiş sürecini hızlandırma ve ortaya çıkabilecek kaygı, stres, depresyon, uyku bozukluğu ve benzeri problemlerin önüne geçebilme açısından psikososyal müdahaleye yönelik çalışmalar çok büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı meslek lisemiz tarafından üretilmekte olan bu oyuncaklar çocuklarımızın bu süreci sağlıklı şekilde atlatabilmelerine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmayı düşünen, tasarlayan ve çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için özveri ile çalışan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.