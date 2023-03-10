Depremzede sürücü aracıyla 8 metre yükseklikten düştü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde depremzede sürücü, yokuş aşağı indiği sırada virajı alamayarak 8 metre yükseklikten düştü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu'nun Kirkille Mahallesi Karaman Çukuru Sokak'ta meydana geldi.

Depremzede olduğu öğrenilen Deniz K. (20) ekmek almak için 46 PP 207 plaka sayılı araç ile ikametten ayrıldıktan sonra geri dönüşte yokuş aşağı virajı alamayarak aracın kontrolünü kaybetti. Yol kenarında bulunan korkuluklara çarpan araç, 8 metre yükseklikten düştü. Kazada yan dönen otomobilde hafif yaralanan sürücü Deniz K. çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarılarak, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.