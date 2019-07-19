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Dere yatağı taş tahkimat çalışması sona erdi

Karabük İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz ay aşırı yağışlar nedeni ile zarar gören akarsu yatağında yapılan taş tahkimat çalışmaları sona erdi.


Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı personeller merkeze bağlı Pirinçlik-Kahyalar bölgesinde ki akarsu yatağında taş tahkimat çalışmalarını tamamladı. Ekipler tarafından tamamlanan çalışmaları değerlendiren Genel Sekreter Mehmet Uzun, “Aşırı yağışlar sebebiyle zarar gören dere yatağında, Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı personellerimiz gerekli çalışmaları tamamladı. Derenin temizliği ve taş tahkimat çalışması ile oluşabilecek sorunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Karabük İl Özel İdaresi olarak merkez ve ilçelerimizde ekiplerimiz ile birlikte işlerimizi takip ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmada da emeği geçen personellerimize teşekkür ederim” dedi.

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