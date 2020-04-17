Dereye atlamaya kalkışan şahsı polis kurtardı

Karabük'te dereye atlamak isteyen bir kişi, polisler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan şahsın korona virüsü umursamayan sözleri dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Araç Çayı üzerinde bulunan Kayabaşı Köprüsü'ne çıkan Ekrem Yılmaz, kendisini dereye atacağını söylemesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dereye atlamak isteyen Yılmaz'ı kurtarırken, korona virüs tedbirleri kapsamında da sosyal mesafeye de dikkat etmeye çalıştı. Yılmaz ise virüsün insanları çok korkuttuğunu belirterek, "Hayvan seveceksin. Hayvan sev korkma, kedi köpek varsa sevin, korkmayın" dedi.

Yılmaz, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.