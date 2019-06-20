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‘Derine Yolculuk' temalı Rölyef Sergisi açıldı

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi ( SAKEM ) kursiyerlerinin yapmış olduğu ‘Derine Yolculuk’ temalı Rölyef Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi ( SAKEM ) kursiyerlerinin yapmış olduğu ‘Derine Yolculuk' temalı Rölyef Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.


SAKEM kursiyerleri Belgin Pergel, Emine Ünver, Aliye Kanal tarafından Tarihi Çarşı Cıngıllıoğlu Sanat Galerisinde açılan Derine Yolculuk temalı Kâğıt Rölyef Sergisi Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin katılımı ile açıldı. Serginin açılışında konuşan Başkan Köse, “Daha öncede ifade ettiğim gibi SAKEM kursları yalnızca hobi değil, meslek edindirme, yeni sanat dalları öğretme, özellikle kadınlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamaları gibi daha birçok yönde katkı sağlıyor. Açılışını yapacağımız serginin sanatçıları da Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi kursiyerlerimiz. Ben ortaya çıkardıkları bu güzel eserlerden dolayı Belgin, Emine ve Aliye hanımları tebrik ediyor, devamının gelmesini diliyorum” dedi.


Başkan Köse'nin konuşmasının ardından kurdele kesilirken kağıt rölyef eserler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

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