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Ders çalışırken zehirlenen 8 öğrenci Ankara'ya sevk edildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde öğretmenevinde ders çalışan 11 öğrenciden 8’i henüz belirlenemeyen bir nedenle karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Ankara’ya sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenevinde ders çalışan 11 öğrenciden 8'i henüz belirlenemeyen bir nedenle karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'na gelerek bir süre ders çalışan lise öğrencisi 11 kişiden 2'si baygınlık geçirdi. Bunun üzerine öğretmenevi çalışanları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, diğer öğrencilerde de mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Safranbolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, 8 öğrencinin kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek olması dolayısıyla Ankara'ya sevk edildi. 3 öğrencinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Sızıntı tespit edilmedi


Öğretmenevinde meydana gelen zehirlenme olayı sonrası binaya gelen doğal gaz şirketi çalışanları ile AFAD ekipleri tarafından cihazlarla binayı ve tesisatları inceledi. Ekipler doğalgaz tesisatından hiçbir sızıntı ve kaçak tespit edemedi.


Yaşanan olay sonrası hastanede öğrencileri ziyaret ettikten sonra beraberin İlçe Milli Müdürü ve Emniyet Müdürü ile birlikte öğretmenevinde inceleme yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, öğrencilerin neden zehirlendikleri noktasında kapsamlı bir araştırma başlatıldığını söyledi.


Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ürkmezer, öğretmenevinde 2 öğrencinin fenalaştığı belirterek, “11 öğrencimiz bahçede oturduktan sonra içerde oturmuşlar. Fenalaşan 2 öğrencimiz ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra diğer öğrenciler de mide bulantısı ve baş dönmesi sonucu onlar da hastaneye başvuruyor. Burada yapılan tetkikler öğrencilerde karbonmonoksit zehirlenmesi tespit edildi. 8 öğrencide değer yüksek çıkınca yoğun oksijen tedavisi için Ankara'ya sevk edildi. Genel durumları iyi. Çıkan ilk bulgulara göre karbonmonoksit gözüküyor. Son 1 saat boyunca kapalı alanda oturdukları için doğalgaz sızıntısı olabileceğinden doğalgaz firması ekipleri binayı ve gazan dairesini girerek yaptıkları ölçümlerde kaçak tespit edilmedi. Olayı emniyet ve adliye boyunda detaylı bir şekilde araştırılacak” dedi.

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