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Devrilen ağaç iki araca zarar verdi

Karabük’te etkili olan rüzgar sonrası devrilen ağaç iki araca zarar verdi.

Karabük'te etkili olan rüzgar sonrası devrilen ağaç iki araca zarar verdi.



Karabük'te sağanak yağmur ile şiddetli rüzgar etkili oldu. Cevizlidere'de meydana gelen olayda rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç park halindeki otomobil ile hafif ticari araca zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik ulaşıma açılırken zarar gören araçlarla ilgili tutanak tutuldu.

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